Стало відоме ім’я військового, який загинув минулої доби на Сході

На Сході внаслідок обстрілу загинув 37-річний військовий із Закарпаття

У п’ятницю, 11 червня, в результаті ворожого обстрілу загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

Про смерть військового повідомили на офіційній сторінці 128-ї бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Полеглий був родом з Мукачева.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності наших підрозділів, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, наш побратим отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

У спільноті «Волонтери Закарпаття» у Фейсбуку уточнили, що загиблий – 37-річний Володимир Бєлов із Мукачева.

Це вже друга втрата бригади за останні кілька днів.

Нагадаємо, у четвер, 10 червня, під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна військова - лейтенант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Каріна Шемчук.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 11 червня, на сході України зафіксовано дев’ять обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил.