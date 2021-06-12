  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Стало відоме ім’я військового, який загинув минулої доби на Сході

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов - Стало відоме ім’я військового, який загинув минулої доби на Сході

    Військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов

    Фото з відкритих джерел

    На Сході внаслідок обстрілу загинув 37-річний військовий із Закарпаття

    У п’ятницю, 11 червня, в результаті ворожого обстрілу загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

    Про смерть військового повідомили на офіційній сторінці 128-ї бригади в соціальній мережі Фейсбук.

    Полеглий був родом з Мукачева.

    «З сумом повідомляємо, що сьогодні, в смузі відповідальності наших підрозділів, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, наш побратим отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

    У спільноті «Волонтери Закарпаття» у Фейсбуку уточнили, що загиблий – 37-річний Володимир Бєлов із Мукачева.

    Це вже друга втрата бригади за останні кілька днів.

    Нагадаємо, у четвер, 10 червня, під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна військова - лейтенант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Каріна Шемчук.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 11 червня, на сході України зафіксовано дев’ять обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Закарпаття смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відоме ім’я військового, який загинув минулої доби на Сході