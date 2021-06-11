  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Попили, побилися, перестрілялися. Як окупанти ліквідовують самі себе

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    П&rsquo;ятеро бойовиків &laquo;ЛНР&raquo; напилися й перестріляли один одного - Попили, побилися, перестрілялися. Як окупанти ліквідовують самі себе
    П’ятеро бойовиків «ЛНР» напилися й перестріляли один одного
    Архівне фото

    Бійка в «ЛНР» переросла в стрілянину, внаслідок якої один із бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого вчинив самогубство

    У селищі Голубівське, що на окупованій частині Луганщини, загинули п’ятеро бойовиків так званої ЛНР. Окупанти заявили, що сталося це через напад «українських диверсантів», тоді як українські військові говорять, що бойовики загинули в п’яній перестрілці між собою.

    Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

    Увечері 11 червня російські ЗМІ з посиланням на «народну міліцію «ЛНР» повідомили про напад «українських диверсантів» і «холоднокровне вбивство» пострілами в голову п’ятьох бойовиків на спостережному посту в районі Голубівського.

    Водночас українська сторона наводить зовсім іншу версію подій: п’ятеро бойовиків «після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку».

    Бійка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого, «усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство».

    В ОТУ «Північ» кажуть, що командування «ЛНР» намагається приховати низький рівень дисципліни й алкоголізм серед бойовиків.

    Зазначимо, сьогодні на Донеччині загинув український військовий.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЛНР вбивство стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Попили, побилися, перестрілялися. Як окупанти ліквідовують самі себе