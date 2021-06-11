Попили, побилися, перестрілялися. Як окупанти ліквідовують самі себе

Бійка в «ЛНР» переросла в стрілянину, внаслідок якої один із бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого вчинив самогубство

У селищі Голубівське, що на окупованій частині Луганщини, загинули п’ятеро бойовиків так званої ЛНР. Окупанти заявили, що сталося це через напад «українських диверсантів», тоді як українські військові говорять, що бойовики загинули в п’яній перестрілці між собою.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Увечері 11 червня російські ЗМІ з посиланням на «народну міліцію «ЛНР» повідомили про напад «українських диверсантів» і «холоднокровне вбивство» пострілами в голову п’ятьох бойовиків на спостережному посту в районі Голубівського.

ЛНР заявила о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантовhttps://t.co/6JTQo4c69c pic.twitter.com/xtoP5p3DPK — РИА Новости (@riabreakingnews) June 11, 2021

Водночас українська сторона наводить зовсім іншу версію подій: п’ятеро бойовиків «після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку».

Бійка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із бойовиків застрелив чотирьох інших, після чого, «усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство».

В ОТУ «Північ» кажуть, що командування «ЛНР» намагається приховати низький рівень дисципліни й алкоголізм серед бойовиків.

Зазначимо, сьогодні на Донеччині загинув український військовий.