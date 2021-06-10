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    На Донбасі загинула 22-річна військова Карина Шемчук

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    Карині Шемчук було 22 роки - На Донбасі загинула 22-річна військова Карина Шемчук
    Карині Шемчук було 22 роки

    Про обставини та причини трагедії поки що не повідомляється

    Під час виконання службових обов’язків 9 червня трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

    «9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці», – зазначається у повідомленні на сторінці Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ.

    «З сумом повідомляємо, що 09 червня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил, загинула лейтенант Шемчук Карина Олегівна заступник командира роти», – повідомляє Українське Закарпаття.

    Каріна Шемчук народилася 15 лютого 1999 року, була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

    22-річна Карина була заступницею командира роти із морально психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ.

    128-ма бригада станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї (основна частина) та у Луганській області.

    Відомо, що вйськовослужбовиця загинула під час виконання службових обов’язків 9 червня, однак причина її смерті не називається.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Закарпаття
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    На Донбасі загинула 22-річна військова Карина Шемчук