На Донбасі загинула 22-річна військова Карина Шемчук

Про обставини та причини трагедії поки що не повідомляється

Під час виконання службових обов’язків 9 червня трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

«9 червня, в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці», – зазначається у повідомленні на сторінці Закарпатський Легіон – 128 ОГШБр ЗСУ.

«З сумом повідомляємо, що 09 червня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил, загинула лейтенант Шемчук Карина Олегівна заступник командира роти», – повідомляє Українське Закарпаття.

Каріна Шемчук народилася 15 лютого 1999 року, була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

22-річна Карина була заступницею командира роти із морально психологічного забезпечення 128 ОГШБр ЗСУ.

128-ма бригада станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї (основна частина) та у Луганській області.

Відомо, що вйськовослужбовиця загинула під час виконання службових обов’язків 9 червня, однак причина її смерті не називається.