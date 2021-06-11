На Донеччині загинув український військовий

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, що поблизу Донецька

Боєць отримав несумісні з життям осколкові поранення

У п’ятницю, 11 червня, у районі Водяного Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Боєць отримав несумісні з життям осколкові поранення. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики двічі відкрили вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого», – йдеться у повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів у напрямку Опитного.

Поблизу населеного пункту Південне ворожі найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Додамо, що останні дні окупанти розміщують важке озброєння на лінії розмежування.

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