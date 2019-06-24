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    Події в Україні

    Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського військового

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    Боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила ЗСУ Анатолій Сорочинський зі Львова - Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського військового
    Боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила ЗСУ Анатолій Сорочинський зі Львова

    30-річний військовослужбовець з позивним «Жмурик» пішов на війну ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару»

    На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у суботу, 22 червня, на протипіхотній міні підірвався боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила ЗСУ Анатолій Сорочинський зі Львова. Про це у понеділок, 24 червня, повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. 

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    Зазначається, що 30-річний військовослужбовець з позивним «Жмурик» пішов на війну ще у 2015 році добровольцем у складі «Айдару».

    Раніше у штабі ООС повідомили, що військовий підірвався на вибуховому пристрої під час перевірки місцевості у секторі відповідальності спостережного поста в районі населеного пункту Оленівка Донецької області.

    Через інтенсивний обстріл, який вели бойовики, українські військові не змогли одразу забрати тіло.

    Згодом з'явилася інформація, що у зоні проведення ООС військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади ЗСУ знайшли тіло бійця, який загинув у районі населеного пункту Оленівка.

    Як повідомлялося, у суботу, 22 червня, бойовики 31 раз обстріляли позиції ООС, є загиблий і поранені.

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