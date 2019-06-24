На Донеччині знайшли тіло вбитого українського бійця



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Ім’я загиблого бійця поки не розголошують

На східному фронті спеціальна група пошуковців знайшла тіло зниклого напередодні військового. Під час бойового завдання він підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовці 24 омбр повернули тіло бойового побратима, який загинув під час виконання завдання у секторі відповідальності в районі населеного пункту Оленівка (Волноваський район, Донецька область).

У штабі зазначають, що тіло загиблого евакуйоване з небезпечної зони й наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання, та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя.

Тим часом за останню добу на передовій поранень зазнали троє військових. За даними штабу ООС, бойовики обстрілювали українські позиції вздовж усієї лінії розмежування - били переважно із гранатометів та кулеметів.

Зазначається, що 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію, як підрозділ SOF і тепер має право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.