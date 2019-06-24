У Гідропарку потонув військовий



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При чоловікові, тіло якого дістали з Дніпра, було посвідчення учасника бойових дій

У понеділок, 24 червня, у Гідропарку в Києві стався нещасний випадок: на пляжі «Венеція» в Дніпрі потонув чоловік.

Коли тіло дістали з води, то, на жаль, медикам залишалося лише констатували смерть.

Трагедія сталася близько 11:50. Про це повідомляє Інформатор.

Особу чоловіка встановлено, при ньому було посвідчення учасника бойових дій.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Всі подробиці та причини інциденту з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня (з 17 по 23 червня) на водних об’єктах міста загинуло 7 осіб. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 41 особа та врятовано 22 людини.

18 червня на озері Редькине (Міністерське озеро, Міністерка) в Оболонському районі було виявлено тіло чоловіка.

16 червня у Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Рятувальники витягли стрибуна з води. Він залишився живий.