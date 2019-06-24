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    Новини

    У Гідропарку потонув військовий

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    У Гідропарку потонув військовий

    При чоловікові, тіло якого дістали з Дніпра, було посвідчення учасника бойових дій

    У понеділок, 24 червня, у Гідропарку в Києві стався нещасний випадок: на пляжі «Венеція» в Дніпрі потонув чоловік.

    Коли тіло дістали з води, то, на жаль, медикам залишалося лише констатували смерть.

    Трагедія сталася близько 11:50. Про це повідомляє Інформатор.

    Особу чоловіка встановлено, при ньому було посвідчення учасника бойових дій.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Всі подробиці та причини інциденту з'ясують правоохоронці.

    Нагадаємо, впродовж минулого тижня (з 17 по 23 червня) на водних об’єктах міста загинуло 7 осіб. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 41 особа та врятовано 22 людини.

    18 червня на озері Редькине (Міністерське озеро, Міністерка) в Оболонському районі було виявлено тіло чоловіка.

    16 червня у Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Рятувальники витягли стрибуна з води. Він залишився живий.

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