Стало відомо ім’я четвертого військового, взятого в полон бойовиками з початку року



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Ігор Мирончук потрапив до полону через контузію

Військового захопили на початку лютого

Прес-служба 128-ї окремої механізованої бригади ЗСУ назвала ім’я військового, який потрапив у полон до бойовиків на Донбасі — це Ігор Мирончук. Відповідне повідомлення оприлюднено на сторінці закарпатської бригади у Facebook ввечері 16 лютого.

«Після ряду повідомлень ресурсів терористичної «ДНР» ми маємо підстави підтвердити, що на фото та відео, розповсюджених так званими ЗМІ противника, наш побратим Ігор Мирончук. Головне для нас, для його рідних та близьких – бачити, що він живий», – ідеться в повідомленні «Закарпатського легіону».

«На відео, записаному та змонтованому з метою пропаганди, пригнічений стан Ігоря, фрази, не властиві йому за будь-яких звичайних обставин, друзі та побратими Ігоря пояснюють моральним тиском, якому він піддається в полоні. Він вимовляє завчені фрази, написані пропагандистами російських окупаційних військ, повторюючи ті ж самі фейки, що раніше були вкладені в уста інших військовополонених. На деяких фрагментах змонтованого запису чітко видно, як його очі бігають по рядках написаного тексту», – констатували в 128 омбр.

«Ми в жодному разі не засуджуємо Ігоря за сказане на камеру. Адже сказане ним для всіх нас є черговим доказом, що противник в інформаційній війні може протиставити нам лише грубу маніпуляцію та фейки», – зазначили в бригаді.

Раніше бойовики угруповання «ДНР» заявили, що взяли в полон українського військового. За повідомленнями у ЗМІ, 9 лютого один український боєць – імовірно через отриману контузію – втратив орієнтування на місцевості й покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій.

За даними «Новинарні», Ігор Мирончук став четвертим українським військовим, який потрапив у полон до бойовиків з початку 2019 року. Причому це вже другий полонений зі 128-ї закарпатської бригади цього року.

Раніше повідомлялося, що в січні окупантами були захоплені Андрій Качинський зі 128 омбр, Станіслав Панченко з 58 омбр та Микола Гриненко з 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Джерело: Новинарня