Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі

Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння

Системи Patriot допоможуть в захисті повітряного простору Польщі та зміцненню східного флангу НАТО

У понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі. Про це повідомляє Spiegel.

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Зазначається, що метою Бундесверу є допомога в захисті повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

«Зенітні комплекси мають переміститися на оперативні позиції в районі міста Замостя на південному сході Польщі. Звідти приблизно 60 км до українського кордону та 110 км до українського міста Львів», – пише Spiegel.

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Видання зазначає, що системи Patriot призначені для захисту важливого пункту перевалки допомоги Україні. Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по альянсу.

Раніше повідомлялося, що українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США.

Також стало відомо, що ще одна країна може надати Україні системи Patriot.