Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі
Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння
фото ілюстративне

Системи Patriot допоможуть в захисті повітряного простору Польщі та зміцненню східного флангу НАТО

У понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що метою Бундесверу є допомога в захисті повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

«Зенітні комплекси мають переміститися на оперативні позиції в районі міста Замостя на південному сході Польщі. Звідти приблизно 60 км до українського кордону та 110 км до українського міста Львів», – пише Spiegel.

Видання зазначає, що системи Patriot призначені для захисту важливого пункту перевалки допомоги Україні. Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по альянсу.

Раніше повідомлялося, що українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США.

Також стало відомо, що ще одна країна може надати Україні системи Patriot.

Теги: Німеччина Польща війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські інструктори проводитимуть підготовку українців
Українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США
17 сiчня, 23:39
Україна продовжує працювати над зміцненням ППО
Країна ЄС офіційно підтвердила передачу Україні системи Patriot
17 сiчня, 21:42
Нідерландські військові почали використовувати систему Patriot у 1987 році
Ще одна країна може надати Україні системи Patriot – Bloomberg
17 сiчня, 20:00

Події в Україні

Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)
Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі
Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
19K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
17K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
16K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
16K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту