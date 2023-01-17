Українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США

За словами офіційних осіб Пентагона, навчання зазвичай триває кілька місяців

Близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США. Про це повідомляє CNN.

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Посилаючись на підтвердження Міністерства оборони США, агентство повідомляє, що «від 90 до 100 українців» прибули на військову базу у Форт-Сілл, штат Оклахома, і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot.

«Форт-Сілл є базою Центру передового досвіду Fires, де армія США проводить навчання поводженню з Patriot, зокрема американських військових», – уточнює CNN.

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За словами офіційних осіб Пентагона, навчання поводженню з передовою, але складною системою ППО великої дальності зазвичай займає кілька місяців. Проте поки незрозуміло, наскільки українські військові зможуть прискорити програму навчання.

«Ті самі інструктори, які викладають США, країнам-союзникам та країнам-партнерам, проводитимуть також українську підготовку», – йдеться в заяві бази.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

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Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.