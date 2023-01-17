Ще одна країна може надати Україні системи Patriot – Bloomberg
В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди
Уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot слідом за Сполученими Штатами й Німеччиною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
«Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України», – зазначила представниця міністерства оборони Нідерланлів Саша Лувофф, додавши, що Нідерланди надають пріоритет військовим поставкам в Україну.
Повідомляється, що нідерландські військові почали використовувати систему Patriot у 1987 році. Ці ракетні системи класу «земля-повітря» здатні уражати літаки, гелікоптери, балістичні й крилаті ракети на висоті до 20 км та відстані до 60 км.
В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.
Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.
Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.
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