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Ще одна країна може надати Україні системи Patriot – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна може надати Україні системи Patriot – Bloomberg
Нідерландські військові почали використовувати систему Patriot у 1987 році
фото ілюстративне

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди

Уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot слідом за Сполученими Штатами й Німеччиною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

«Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України», – зазначила представниця міністерства оборони Нідерланлів Саша Лувофф, додавши, що Нідерланди надають пріоритет військовим поставкам в Україну.

Повідомляється, що нідерландські військові почали використовувати систему Patriot у 1987 році. Ці ракетні системи класу «земля-повітря» здатні уражати літаки, гелікоптери, балістичні й крилаті ракети на висоті до 20 км та відстані до 60 км.

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

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Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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