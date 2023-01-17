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Країна ЄС офіційно підтвердила передачу Україні системи Patriot

Юрій Лящук
glavcom.ua
Країна ЄС офіційно підтвердила передачу Україні системи Patriot
Україна продовжує працювати над зміцненням ППО
фото: Axel Heimken

Нідерланди доєднаються до проєкту зміцнення протиповітряної оборони України

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot. Про це повідомляє Rfi.Fr.

«Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проєкту Patriot, системи протиповітряної оборони. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього», – сказав Рютте Байдену в Білому домі.

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

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Теги: зброя війна Нідерланди Україна Європейський союз системи ППО

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