Стало відомо, коли відновить роботу КПВВ «Станиця Луганська»



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Пункт пропуску був закритий на ремонт

Контрольний пункт в’їзду-виїзду на лінії розмежування в Станиці Луганській відкриють після ремонту в суботу, 8 вересня.

Про це повідомляється на сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Також зазначається, що КПВВ у Станиці Луганській переходить на осінній режим роботи та працюватиме із 7:00 до 18:30.

Як повідомлялося, контрольний пункт на лінії розмежування у Станиці Луганській закрили для проведення ремонтних робіт. Планувалося, що пункт пропуску відкриється 7 вересня.

Раніше від громадян, які прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, стало відомо, що російські найманці здійснюють вибірковий пропуск в напрямку тимчасово окупованої території та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі.