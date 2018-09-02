Пункт пропуску «Станиця Луганська» зачинили до 7 вересня
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Розсилка
На постах на непідконтрольній українській владі території проводиться тотальний контроль всіх осіб та транспорту
Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.
«З метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.
Раніше від громадян, які прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, стало відомо, що російські найманці здійснюють вибірковий пропуск в напрямку тимчасово окупованої території та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі.
Загалом на дорожніх коридорах в межах Донецької області відмічається ускладнений рух для громадян через дії російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі.
Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.
Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.