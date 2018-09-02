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    Пункт пропуску «Станиця Луганська» зачинили до 7 вересня

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    Пункт пропуску «Станиця Луганська» зачинили до 7 вересня

    На постах на непідконтрольній українській владі території проводиться тотальний контроль всіх осіб та транспорту

    Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» з 2 по 7 вересня не працюватиме.

    Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

    «З метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

    Раніше від громадян, які прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, стало відомо, що російські найманці здійснюють вибірковий пропуск в напрямку тимчасово окупованої території та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі.

    Загалом на дорожніх коридорах в межах Донецької області відмічається ускладнений рух для громадян через дії російсько-окупаційних військ.

    Нагадаємо, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі.

    Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

    Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

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