Стало відомо, скількох журналістів вбили рашисти під час війни в Україні
Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності
У Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради повідомили, скількох представників медіа в Україні вбили росіяни після повномасштабного вторгнення. Як йдеться у пресслужбі парламенту, вже відомо про 21 задокументований випадок.
«Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа», – наголосили депутати.
Члени профільного комітету закликали правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів.
«Інформація – це зброя. І журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у нашу перемогу. Але війна не розрізняє національностей чи мов», – йдеться в повідомленні.
Так, з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:
- П’єр Закжевськи
- Олександра Кувшинова
- Олександр Литкін
- Павло Лі
- Сергій Пущенко
- Євген Сакун
- Брент Ентоні Рено
- Оксана Бауліна
- Ділєрбек Шакіров
- Віктор Дєдов
- Віктор Дудар
- Лілія Гумянова
- Юрій Олійник
- Олег Якунін
- Максим Левін
- Мантас Кведаравічус
- Сергій Заїковський
- Денис Котенко
- Євген Баль
- Роман Нежиборець
- Зореслав Замойський.
«Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності», – наголосили нардепи.
Нагадаємо, що відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення о 11:23.
1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. 4 квітня Левіна поховали на кладовищі у Боярці.