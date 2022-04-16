Стало відомо, скількох журналістів вбили рашисти під час війни в Україні

Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності

У Комітеті з питань свободи слова Верховної Ради повідомили, скількох представників медіа в Україні вбили росіяни після повномасштабного вторгнення. Як йдеться у пресслужбі парламенту, вже відомо про 21 задокументований випадок.

«Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа», – наголосили депутати.

Члени профільного комітету закликали правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів.

«Інформація – це зброя. І журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у нашу перемогу. Але війна не розрізняє національностей чи мов», – йдеться в повідомленні.

Так, з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:

П’єр Закжевськи Олександра Кувшинова Олександр Литкін Павло Лі Сергій Пущенко Євген Сакун Брент Ентоні Рено Оксана Бауліна Ділєрбек Шакіров Віктор Дєдов Віктор Дудар Лілія Гумянова Юрій Олійник Олег Якунін Максим Левін Мантас Кведаравічус Сергій Заїковський Денис Котенко Євген Баль Роман Нежиборець Зореслав Замойський.

«Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності», – наголосили нардепи.

Нагадаємо, що відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення о 11:23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. 4 квітня Левіна поховали на кладовищі у Боярці.