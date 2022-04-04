У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)

На церемонію прощання прийшло понад 60 людей

Сьогодні, 4 квітня, у Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання з українським фотографом та документалістом Максом Левіним, якого вбили російські окупанти. Фотографа поховали на кладовищі в Боярці.

На церемонію прощання прийшло понад 60 людей, повідомляє «Суспільне»

«У Михайлівському соборі в Києві прощаються з фотографом і документалістом Максом Левіним. Він загинув від рук російських окупантів у Київській області, де фіксував наслідки війни Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

Попрощатися з фотографом прийшли його рідні, колеги, військові-побратими, а також представники влади.

Пресслужба Православної церкви України опублікувала фото з церемонії прощання з Максом Левіним у Михайлівському соборі.

Нагадаємо, що Левін співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Крім того, його фото публікували The Wall Street Journal, Time, Радіо Свобода і багато інших ЗМІ. У загиблого залишилися дружина, четверо дітей та літні батьки

Відомий український документаліст Максим Левін 13 березня зник у Вишгородському районі Київської області. Він поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.