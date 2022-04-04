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    Події в Україні

    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)

    Левін 13 березня зник у Вишгородському районі Київської області - У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    Левін 13 березня зник у Вишгородському районі Київської області
    фото: пресслужба ПЦУ

    На церемонію прощання прийшло понад 60 людей

    Сьогодні, 4 квітня, у Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання з українським фотографом та документалістом Максом Левіним, якого вбили російські окупанти. Фотографа поховали на кладовищі в Боярці.

    На церемонію прощання прийшло понад 60 людей, повідомляє «Суспільне»

    «У Михайлівському соборі в Києві прощаються з фотографом і документалістом Максом Левіним. Він загинув від рук російських окупантів у Київській області, де фіксував наслідки війни Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

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    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)
    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)

    Попрощатися з фотографом прийшли його рідні, колеги, військові-побратими, а також представники влади.

    Пресслужба Православної церкви України опублікувала фото з церемонії прощання з Максом Левіним у Михайлівському соборі.

    Нагадаємо, що Левін співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, hromadske. Крім того, його фото публікували The Wall Street Journal, Time, Радіо Свобода і багато інших ЗМІ. У загиблого залишилися дружина, четверо дітей та літні батьки

    Відомий український документаліст Максим Левін 13 березня зник у Вишгородському районі Київської області. Він поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

    1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

    Теги: росія окупанти фотограф війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    У Києві відбулася церемонія прощання з документалістом Максом Левіним (фото)