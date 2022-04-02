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    Події в Україні

    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки - Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки
    фото з відкритих джерел

    Кореспондент зник на Київщині 13 березня

    Фотожурналіста Максима Левіна, який зник під час виконання журналістських обов'язків у березні в Київській області, знайшли вбитим. Про це Інституту масової інформації повідомили в Офісі генерального прокурора.

    «Тіло журналіста знайдене на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

    Поліція знайшла тіло фотожурналіста 1 квітня.

    Вишгородська окружна прокуратура веде кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Як повідомляє видання LB.ua, у редакції якого Левін працював понад 10 років, Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, вирушили у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

    Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

    Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлена.

    Це знімки, які зробив Левін під час повномасштабного російського вторгнення до України.

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    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна
    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

    Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.

    Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний «Київ-98». Після школи здобув освіту за фахом «інженер компʼютерних систем» у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

    Нагадаємо, останній запис на Facebook-сторінці самого Левіна датований 00:35 13 березня. Він виклав тоді фото українських військових біля зруйнованого бункеру часів Другої світової війни в районі села Демидів.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна військові Україна Приватбанк поліція дружина батьки окупація час #stoprussia
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    Прокуратура: Російські військові вбили фотографа та документаліста Макса Левіна