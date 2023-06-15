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Стало відомо, у скількох країнах проходять підготовку українські воїни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, у скількох країнах проходять підготовку українські воїни
США підготували понад 11 тисяч військових з України
фото ілюстративне

Загалом з початку війни партнери підготували понад 60 тисяч українців

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що наразі підготовку за кордоном проходять понад 6000 українських військових. Про це передає «Укрінформ».

«У рамках глобальних зусиль прямо зараз проходить навчання для понад 6000 українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах у 33 країнах на трьох континентах. Все це відбувається зараз», – зазначив генерал.

Зазначається, що загалом з початку війни партнери підготували понад 60 тисяч українців. Лише США підготували понад 11 тисяч військових з України, зараз проходять навчання три батальйони, один з яких – танковий.

Говорячи про нинішній контрнаступ України, воєначальник охарактеризував його як «дуже важку битву». ЗСУ, за його оцінкою, поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано. Водночас генерал відзначив дуже високий моральних дух українських солдатів на відміну від російських.

«Війна динамічна, вона є змаганням волі, але можна бути впевненими, що готовність українців захищати свою землю і свободу, їх мужність і майстерність переможуть», – наголосив генерал США.

Міллі нагадав, що щодня українці борються не лише зброєю, але й своїм залізним непереможним духом.

Нагадаємо, триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети. Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Теги: ЗСУ США війна військові навчання

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