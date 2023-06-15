Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою

Петр Павел: «Справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду»

Сьогоднішня активність на фронті є так званими формувальними операціями, а не повноцінним контрнаступом. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає «Радіо Свобода».

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«Ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями», – сказав Павел .

Президент наголосив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, тому що для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу і великих зусиль усіх залучених людей.

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«Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів. Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина», – додав він.

Павел також підкреслив, що на цьому етапі українська армія має найбільше досвіду, якщо порівняти її з будь-якою армією НАТО, тому що жодні збройні сили в альянсі не мають досвіду таких інтенсивних та великомасштабних операцій.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.