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Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про успіхи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про успіхи
На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх
фото ілюстративне

Українські воїни просуваються на всіх напрямках наступу

Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх. А також на Бердянському та Маріупольскому напрямках.

«На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному», – йдеться в повідомленні.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районах Новоданилівки та Новопокровки.

За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу», – зазначає Маляр.

Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про успіхи фото 1

Нагадаємо, триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети. Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Теги: окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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