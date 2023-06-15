Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про успіхи
Українські воїни просуваються на всіх напрямках наступу
Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка – Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх. А також на Бердянському та Маріупольскому напрямках.
«На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному», – йдеться в повідомленні.
На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районах Новоданилівки та Новопокровки.
За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.
«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу», – зазначає Маляр.
Нагадаємо, триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети. Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.
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