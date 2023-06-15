Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ

Маляр: «Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному»

Як повідомила Маляр, наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

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«Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії», – заявила Маляр.

За словами заступниці міністра, на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських сил оборони.

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«Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ», – сказала вона.

Маляр додала, що ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

«Тому за попередні півтора тижня просування в зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця склало більш як 3 кілометри», – повідомила заступниця міністра.

«Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках йде наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ», – зазначила Маляр.

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Водночас окупаційні війська чинять опір, українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

«Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Захисники мають успіхи у просуванні.

До слова, продовження допомоги Україні для контрнаступу, зміцнення системи оборони Альянсу, прискорення виробництва боєприпасів та ядерне стримування стануть головними темами дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочалася у Брюсселі.