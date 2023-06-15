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Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ
Маляр: «Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному»
фото: Генштаб

Як повідомила Маляр, наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні Україні та Бахмутському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

«Станом на сьогодні ЗСУ і всі сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії», – заявила Маляр.

За словами заступниці міністра, на Бахмутському напрямку ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських сил оборони.

«Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ», – сказала вона.

Маляр додала, що ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

«Тому за попередні півтора тижня просування в зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця склало більш як 3 кілометри», – повідомила заступниця міністра.

«Що стосується південного напрямку, там на декількох напрямках йде наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ», – зазначила Маляр.

Водночас окупаційні війська чинять опір, українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

«Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з РФ», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Захисники мають успіхи у просуванні.

До слова, продовження допомоги Україні для контрнаступу, зміцнення системи оборони Альянсу, прискорення виробництва боєприпасів та ядерне стримування стануть головними темами дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочалася у Брюсселі.

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Теги: Міноборони ЗСУ контрнаступ

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