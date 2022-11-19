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Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників
Частина окупантів із Херсона розмістилася в Новоайдарі
фото з відкритих джерел

Окупанти вже не зможуть зупинити наших ЗСУ на Луганщині

На Луганщину Росія перекинула залишки своїх найкращих вояк – десантників з Херсонського напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Професійними діями вони (російські десантники. – ред.) в змозі пригальмувати наступ ЗСУ, але зупинити наших військових в них вже не вийде», - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що частина окупантів із Херсона розмістилася в Новоайдарі, в громадах поряд посилено перевірки місцевих, «важких» підлітків з регіону забирають у Чечню на «військово-патріотичне виховання».

Голова ОВА також розповів про свою поїздку в деокуповані Невське та Макіївку. За його словами, окупанти розбили ці населені пункти майже вщент.

«Макіївку окупанти практично знищили – школа, ФАП, бібліотека та інші будівлі зруйновані. У населеному пункті залишаються до 50 людей – підвозимо їм гуманітарну допомогу», - сказав Гайдай.

Як повідомлялося, з тимчасово окупованої Луганської області «кадирівці» вивезли 200 підлітків на так званий «військово-патріотичний» вишкіл.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Теги: Луганщина війна росія окупанти

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