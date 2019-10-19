Сухо, тепло і сонячно: погода в Україні на 19 жовтня



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У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 20-22°

В Україні у суботу, 19 жовтня, збережеться суха і тепла погода, вночі та вранці туман.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«19 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці тумани (в західних та північних областях - місцями). Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 17-22°.

У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°.