  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Сухо, тепло і сонячно: погода в Україні на 19 жовтня

    • Розсилка
    Сухо, тепло і сонячно: погода в Україні на 19 жовтня

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 20-22°

    В Україні у суботу, 19 жовтня, збережеться суха і тепла погода, вночі та вранці туман.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «19 жовтня невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці тумани (в західних та північних областях - місцями). Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

    15714175

    Температура вночі становитиме 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 17-22°.

    У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 20-22°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ