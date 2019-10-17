Киян попереджають про густий туман, який опуститься на місто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Осінній туман у Києві Фото: Главком

Осінній туман знову окутає столицю

У Києві у п’ятницю, 18 жовтня, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 16 жовтня вранці у Києві теж спостерігався густий туман.

Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.