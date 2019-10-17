Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)



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Сакура цвіте на бульварі Верховної Ради в Києві Фото: КП УЗН Дніпровського району

У жовтні в Києві зафіксовано аномальне цвітіння дерев

Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району столиці, на бульварі Верховної Ради зацвіли сакури.

«Аномалії природи - це коли і восени можна насолодитись весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної Ради чекає на Вас! Встигніть зробити фото», - йдеться в повідомленні до фотографій квітучих сакур.

Крім того, у Києві помічено цвітіння каштанів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Гордієнко і продемонструвала фотодоказ цього.

Фото: Tanya Gordiienko, Facebook

Також користувачі соцмережі стверджують, що бачили цвітіння бузку в Києві.

Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.