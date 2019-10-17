  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)

    • Розсилка
    Сакура цвіте на бульварі Верховної Ради в Києві - Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)
    Сакура цвіте на бульварі Верховної Ради в Києві
    Фото: КП УЗН Дніпровського району

    У жовтні в Києві зафіксовано аномальне цвітіння дерев

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району столиці, на бульварі Верховної Ради зацвіли сакури.

    «Аномалії природи - це коли і восени можна насолодитись весняним цвітінням сакур. Бульвар Верховної Ради чекає на Вас! Встигніть зробити фото», - йдеться в повідомленні до фотографій квітучих сакур.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)
    Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)
    Сюрпризи бабиного літа: у Києві зацвіли сакури і каштани (фото)

    Крім того, у Києві помічено цвітіння каштанів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Гордієнко і продемонструвала фотодоказ цього.

    14_65
    Фото: Tanya Gordiienko, Facebook

    Також користувачі соцмережі стверджують, що бачили цвітіння бузку в Києві.

    Як повідомлялося, у суботу, 12 жовтня, у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці вже встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    прогноз погоди Київ рекорд квіти повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ