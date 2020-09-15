У Гренландії відколовся величезний шматок льоду

Вчені кажуть, що це доводить, наскільки швидко впливає глобальне потепління на регіон

Сталося це на північному сході Гренландії

Від найбільшого в Арктиці 79N, або Nioghalvfjerdsfjorden, на північному сході Гренландії відколовся величезний шматок льоду. Про це повідомляє BBC.

Ділянка, на якій стався розкол, займає приблизно 110 квадратних кілометрів — це як розмір Вінниці (113 квадратних кілометрів). Супутникові знімки показують, що лід розсипався на багато дрібних шматочків.

Льодовик 79N 80 км завдовжки та 20 км завширшки. На передньому краї льодовик роздвоюється, одне з відгалужень повертає на північ. Саме ця частина, яку називають льодовик Спальте, відкололася.

На супутникових знімках також видно, що на поверхні льодовика багато талих ставків. Це свідчить про підвищення температури повітря. Наявність талої води також негативно впливає на льодовики: вона затікає в щілини, через що утворюється більше тріщин та відколів.

Океанографи також зафіксували збільшення температури моря, а отже, шельфовий льодовик тане і знизу.