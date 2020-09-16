Київ накрив смог: рівень забруднення повітря перевищений

Київ накрив смог: рівень забруднення повітря перевищенийграфіка
Столиця України займає 39 місце у світовому рейтингу забруднення повітря
Київ опинився у першій п’ятдесятці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, ситуація в столиці описується як «помірна».
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Станом на 02:15 середи Київ займає 39-е місце за рівнем забруднення повітря з індексом 63 при нормі у 50.
Також, як видно на інтерактивній карті забруднення повітря, місцями у Києві небезпечно дихати.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», на столичному Подолі вночі значно почала знижуватися температура і в повітрі зараз дуже пахне слідами горінням.
До слова, метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.