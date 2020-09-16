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    Київ накрив смог: рівень забруднення повітря перевищений

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    Місцями у Києві небезпечно дихати - Київ накрив смог: рівень забруднення повітря перевищений
    Місцями у Києві небезпечно дихати

    Столиця України займає 39 місце у світовому рейтингу забруднення повітря

    Київ опинився у першій п’ятдесятці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, ситуація в столиці описується як «помірна».

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Станом на 02:15 середи Київ займає 39-е місце за рівнем забруднення повітря з індексом 63 при нормі у 50.

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    Також, як видно на інтерактивній карті забруднення повітря, місцями у Києві небезпечно дихати.

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    Як повідомляє кореспондент «Главкома», на столичному Подолі вночі значно почала знижуватися температура і в повітрі зараз дуже пахне слідами горінням.

    До слова, метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.

    екологія Київ атмосферне явище повітря
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