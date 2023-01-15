Тероборона Рівного отримала вантажівки DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»

П'ять вантажівок DAF із зенітними установками передав захісникам України експрезидент Порошенко

Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під «антишахеди». На платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. Також, за словами п‘ятого президента, це посилить захист регіону з боку українсько-білоруського кордону.

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«Це – спільний проєкт, який Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа громад» у Рівному реалізують із місцевою владою, командою «Євросолідарності» та військовими», – зазначили у пресслужбі політичної партії.

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«Хочу подякувати Петру Олексійовичу. Адже спочатку ми говорили про чотири автомобілі, але нам виділили п’ять зенітних установок. Зараз, я думаю, що максимально наша повітряна безпека буде посилена завдяки цим зенітно-артилерійським установкам», – зазначає міський голова Рівного Олександр Третяк.

«Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об’єктам цивільної інфраструктури. У нас з’явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як «антишахеди». Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини. Я хочу подякувати міському голові, який відгукнулися на нашу ініціативу і сказав – я хочу, щоб Рівне було серед перших, хто буде реалізовувати цей проект і хто забезпечить захист повітря від «шахедів», – пояснив Порошенко.

Міський голова Рівного Олександр Третяк та голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко

«Ми вирішили, що буде два напрямки – перше це повітряний захист. Друге – ми не довіряємо лукашенку. Ми не маємо сумніву, що в будь-який момент з боку білорусі по нам може бути завданий удар. Але я хочу наголосити, що міць Збройних Сил України така, що якщо по нам буде завданий удар з території білорусі і буде наступ, ми цього більше не допустимо», – говорить Порошенко.

Голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зазначив, що зенітні установки дуже добре себе зарекомендували не тільки проти повітряних цілей, а і бойових броньованих машин ворога, вони будуть добре дірявлять русню, і буде підготовлений дуже гарячий прийом, якщо вони наважаться йти з пінського напрямку на Рівненську область. Ми знаємо, як розташувати, і все забезпечимо.

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Також DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою.

Військові, які вже протестували машини, кажуть: приємно вражені результатом. «Думаю, хвилин за 20-30 машини будуть вже на позиціях виконувати своє бойове завдання. Перемога буде за нами. З таким автомобілями… Якщо є можливість – дайте ще!», – каже боєць.

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Порошенко у Рівному передав п'ять вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами» фото: eurosolidarity.org

«Мені приємно, що передаємо це в надійні руки, Рівному, 104-ій бригаді. І головнокомандувачу велика дяка за те, що ми спільно реалізували цей проєкт», – говорить Порошенко.

Як повідомив Порошенко, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Сотня автівок вже надійшла у війська.