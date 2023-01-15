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Тероборона Рівного отримала вантажівки DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»

волонтерська ініціатива
Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Тероборона Рівного отримала вантажівки DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»
П’ять зенітних установок для захисту міста Рівного
фото: eurosolidarity.org

П'ять вантажівок DAF із зенітними установками передав захісникам України експрезидент Порошенко

Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під «антишахеди». На платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. Також, за словами п‘ятого президента, це посилить захист регіону з боку українсько-білоруського кордону. 

«Це – спільний проєкт, який Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа громад» у Рівному реалізують із місцевою владою, командою «Євросолідарності» та військовими», – зазначили у пресслужбі політичної партії. 

«Хочу подякувати Петру Олексійовичу. Адже спочатку ми говорили про чотири автомобілі, але нам виділили п’ять зенітних установок. Зараз, я думаю, що максимально наша повітряна безпека буде посилена завдяки цим зенітно-артилерійським установкам», – зазначає міський голова Рівного Олександр Третяк.

«Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об’єктам цивільної інфраструктури. У нас з’явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як «антишахеди». Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини. Я хочу подякувати міському голові, який відгукнулися на нашу ініціативу і сказав – я хочу, щоб Рівне було серед перших, хто буде реалізовувати  цей проект і хто забезпечить захист повітря від «шахедів», – пояснив Порошенко. 

Міський голова Рівного Олександр Третяк та голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко
Міський голова Рівного Олександр Третяк та голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко

«Ми вирішили, що буде два напрямки – перше це повітряний захист. Друге – ми не довіряємо лукашенку. Ми не маємо сумніву, що в будь-який момент з боку білорусі по нам може бути завданий удар. Але я хочу наголосити, що міць Збройних Сил України така, що якщо по нам буде завданий удар з території білорусі і буде наступ, ми цього більше не допустимо», – говорить Порошенко. 

Голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зазначив, що зенітні установки дуже добре себе зарекомендували не тільки проти повітряних цілей, а і бойових броньованих машин ворога, вони будуть добре дірявлять русню, і буде підготовлений дуже гарячий прийом, якщо вони наважаться йти з пінського напрямку на Рівненську область. Ми знаємо, як розташувати, і все забезпечимо.

Також DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою. 

Військові, які вже протестували машини, кажуть: приємно вражені результатом. «Думаю, хвилин за 20-30 машини будуть вже на позиціях виконувати своє бойове завдання. Перемога буде за нами. З таким автомобілями… Якщо є можливість – дайте ще!», – каже боєць.

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Порошенко у Рівному передав п'ять вантажівок DAF із зенітними установками для боротьби з «шахедами»
фото: eurosolidarity.org

«Мені приємно, що передаємо це в надійні руки, Рівному, 104-ій бригаді. І головнокомандувачу велика дяка за те, що ми спільно реалізували цей проєкт», – говорить Порошенко.

Як повідомив Порошенко, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Сотня автівок вже надійшла у війська.

 

Теги: війна наступ Європейська солідарність Петро Порошенко Рівне

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