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Путін прокоментував війну в Україні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін прокоментував війну в Україні (відео)
фотоз відкритих джерел

Президент РФ не бачить проблем у російській економіці

Російський диктатор Володимир Путін назвав величезні втрати Росії у війні та розвиток подій на фронті «позитивною динамікою». Про це глава країни-агресорки заявив у розмові з пропагандистським журналістом у Башкирії.

«Динаміка позитивна. Все розвиваєтся в рамках плану міністерства оборони і генерального штаба», – заявив Путін.

Також президент РФ назвав ситуацію у російській економіці нібито стабільною, попри світові санкції і те, що десятки компаній звернули свій бізнес в Росії.

До відома,під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, триває 326-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення.

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Теги: наступ путін бізнес президент радник Михайло Подоляк диктатор втрати ворог санкції

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