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Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
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фото з відкритих джерел

Гіркін константував, що українські війська мають перевагу в живій силі на всіх ділянках фронту

Колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор «Стрєлков» Гіркін істерично заявив, що Збройні Сили України виграли війну. Відповідне відео опублікував народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Гіркін константував, що російські війська получили по «мордасам».

«ЗСУ виграли. Можна сказати, що виграли иповністю. Наші війська ініцативу не перехоплять. І знову питання «А було б чим?» Супротивник має перевагу в живій силі на всіх ділянках фронту», – заявив колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР».

Нагадаємо, Гіркін запропонував російській владі віддати Україні три прикордонні райони Бєлгородської області.

Зазначимо, що раніше Гіркін критично оцінив ситуацію на Харківському напрямку для російської армії, назвавши прорив ЗСУ лінії оборони «найгострішою оперативною кризою на широкій ділянці фронту». При цьому він зазначив, що бій за ініціативу на східному фланзі театру бойових дій Україна вже виграла.

Теги: відео Україна Ігор Гіркін війна росія

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