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Терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті

Надія Клочко
glavcom.ua
Терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті
ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня
фото з відкритих джерел

Російський терорист Ігор Гіркін оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ взяли під контроль декілька населених пунктів на Півдні України

Колишній офіцер ФСБ, міністр у самопроголошеній «Донецькій Народній Республіці» Ігор Гіркін, розповідаючи про бої на Півдні України, заявив, що українські військові відбили декілька сіл на цьому напрямку та перебили шляхи для постачання військ агресора. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

«На плацдармі на річці Інгулець, куди противник (очікувано) переніс основні зусилля після початкового успіху, – продовжуються запеклі бої. Очевидно, ЗСУ зуміли все-таки повністю опанувати село Благодатівка, зміцнивши правий фланг плацдарму шляхом зайняття закруту вказаної річки. Також – за інформацією низки джерел – ЗСУ зберігають контроль над руїнами н.п. Сухий Ставок і продовжують чинити тиск у західному напрямку – на автодорогу Берислав – Давидів Брід, погрожуючи охопленням останнього», – йдеться у дописі.

Гіркін також зазначив, що ЗСУ продовжують завдавати масованих ракетних ударів по місцях переправ через річки Дніпро та Інгул, по об'єктах у Херсоні, Новій Каховці, Бериславі та інших населених пунктах.

Російський терорист також окреслив успіхи, досягнуті ЗСУ, у рамках контрнаступу на Півдні України. Зокрема, Гіркін написав про це за декількома пунктами.

  • противник зумів створити потужне артилерійське угруповання (насамперед – ракетне), здатне на рівних вести боротьбу з нашими артилерійськими частинами і відчутно підтримувати свої атакуючі загальновійськові з'єднання;
  • головне – ЗСУ зуміли зруйнувати усі стаціонарні переправи до стану неможливості переїзду ними навіть легкої військової техніки (вчора при спробі подолати міст у Херсоні провалився бронеавтомобіль «Тигр»), а також завдають постійних ударів по інженерних переправах – понтонних поромах. Це створює суттєві труднощі у постачанні задніпровського угруповання, які наростатимуть у міру вичерпання накопичених запасів боєприпасів та спорядження;
  • ЗСУ зуміли розширити свій плацдарм на південному березі р. Інгулець і тепер неодмінно будуть накопичувати сили для подальшого наступу у напрямку на Берислав – погрожуючи розсікти російське угруповання та оточити його західну частину в районі Давидів Брід – Високопілля – Любомирівка.

Гіркін наголосив, що Росії необхідно завдати контрудару, аби зупинити розширення плацдарму ЗСУ на південному березі р. Інгулець, однак для цього, за його словами, в окупаційної армії не вистачає піхоти.

«Щойно підтвердили здачу Благодатівки, а також – на Миколаївському напрямку – Любомирівки та черговий (півтори години тому) удар Himars по військовій переправі. Противник чинить сильний тиск на Білогірку (на Інгульці на південний схід від Давидового Броду) – противник намагається розширити плацдарм і в цей бік», – додав Гіркін.

Терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті фото 1

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

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Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Херсонщина Ігор Гіркін

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