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Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
Гіркін запропонував віддати Україні частину Бєлгородської області
фото з відкритих джерел

Пропозиція Гіркіна прозвучала на тлі повного провалу оборони російської армії на Харківському напрямку

Колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор «Стрєлков» Гіркін опублікував у своєму Telegram повідомлення, де запропонував російській владі віддати Україні три прикордонні райони Бєлгородської області.

Ця пропозиція прозвучала на тлі «блискучої операції з передачі шановним українським партнерами міст Ізюм, Балаклія та Куп'янськ».

Гіркін далі натякнув, що Бєлгородську область обстрілюють, і щоби російській владі не потрібно було нічого пояснювати місцевим жителям, її потрібно включити до складу Харківської області.

«…Принципової різниці для мешканців уже немає жодної… натомість ми зможемо з повною підставою говорити після цього, що жодних бойових дій на території РФ не відбувається», – іронічно написав Гіркін. 
 
Наприкінці посту він також уточнив, що його пропозицію слід розглядати як патріотичну ініціативу та внесок із його боку у врегулювання «внутрішньоукраїнського» питання.

Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії фото 1

Зазначимо, що раніше Гіркін критично оцінив ситуацію на Харківському напрямку для російської армії, назвавши прорив ЗСУ лінії оборони «найгострішою оперативною кризою на широкій ділянці фронту». При цьому він зазначив, що бій за ініціативу на східному фланзі театру бойових дій Україна вже виграла.

Теги: росія війна Україна Ігор Гіркін

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