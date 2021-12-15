«Ти корова з дійками»: у магазині зчинився скандал через поліетиленовий пакет (відео)

Продавчиня заявила покупцеві, що та схожа на корову

Приводом для гучної сварки стало обурення жінки ціною за поліетиленовий пакет для цукру на вагу

В одній з торгівельних мереж України покупець і продавчиня поскандалили через поліетиленовий пакет за дві гривні. Скандальне відео й миттю облетіло соцмережі. Ролик конфлікту між продавцем і покупцем з’явився у Telegram «Типовий Харків».

Де саме стався інцидент – невідомо, за однією з версій – у місті Посад Харківської області.

Приводом для гучної сварки стало обурення жінки ціною за поліетиленовий пакет для цукру на вагу. На що продавчиня запропонувала своє рішення – поліетиленову рукавичку, що видається магазином безкоштовно.

«Ви мені пропонуєте цукор в ось цьому брати?» – звернулася покупець, показавши пальцем на рукавицю з фасованим цукром.

Продавчиня заявила підвищеним тоном: «Ну так, ви ж хочете безплатно. Ви ж не хочете за пакет давати дві гривні. Що вам не подобається? Вам безплатно – погано, платно – погано. Що вам не так? Я не розумію. У мене – дві гривні. У когось, може, безкоштовно. Закон є закон. Ось я вам пропоную. Чим вам поганий варіант?!», – продовжила продавчиня.

Жінка обурилась, чи, мовляв, схожа вона на корову. «Ти не те слово – корова з дійками!» – висловилась продавчиня.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. Тож, безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.