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    Події в Україні

    «Ти корова з дійками»: у магазині зчинився скандал через поліетиленовий пакет (відео)

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    Продавчиня заявила покупцеві, що та схожа на корову - «Ти корова з дійками»: у магазині зчинився скандал через поліетиленовий пакет (відео)
    Продавчиня заявила покупцеві, що та схожа на корову
    фото скріншот відео

    Приводом для гучної сварки стало обурення жінки ціною за поліетиленовий пакет для цукру на вагу

    В одній з торгівельних мереж України покупець і продавчиня поскандалили через поліетиленовий пакет за дві гривні. Скандальне відео й миттю облетіло соцмережі. Ролик конфлікту між продавцем і покупцем з’явився у Telegram «Типовий Харків».

    Де саме стався інцидент – невідомо, за однією з версій – у місті Посад Харківської області.

    Приводом для гучної сварки стало обурення жінки ціною за поліетиленовий пакет для цукру на вагу. На що продавчиня запропонувала своє рішення – поліетиленову рукавичку, що видається магазином безкоштовно.

    «Ви мені пропонуєте цукор в ось цьому брати?» – звернулася покупець, показавши пальцем на рукавицю з фасованим цукром.

    Продавчиня заявила підвищеним тоном: «Ну так, ви ж хочете безплатно. Ви ж не хочете за пакет давати дві гривні. Що вам не подобається? Вам безплатно – погано, платно – погано. Що вам не так? Я не розумію. У мене – дві гривні. У когось, може, безкоштовно. Закон є закон. Ось я вам пропоную. Чим вам поганий варіант?!», – продовжила продавчиня.

    Жінка обурилась, чи, мовляв, схожа вона на корову. «Ти не те слово – корова з дійками!» – висловилась продавчиня.

    Нагадаємо, з 10 грудня в Україні почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. Тож, безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.

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    Теги: Харків продукти сміття закон скандал
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    «Ти корова з дійками»: у магазині зчинився скандал через поліетиленовий пакет (відео)