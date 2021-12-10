Як тепер носити продукти? Що думають українці про заборону поліетиленових пакетів

У кожного практичного споживача завжди був «пакет з пакетами», а як тепер?

Країна зробила перший крок до повної заборони пластикових пакетів

10 грудня 2021 року українці починають жити по-новому. І це не пафосні слова. Звичні безкоштовні поліетиленові пакети в торгівельних мережах тепер стали платними. Таке рішення парламент ухвалив у червні. Вартість кульків тепер різнитиметься від 2 до 3 грн в залежності від форми та щільності. І це лише початок. Кінцева мета закону – вивести з обігу шкідливе для екології пакування.

На першому етапі у магазинах можна буде використовувати надтонкі пластикові пакети (товщина стінок до 15 мікрометрів), в які покупці зазвичай набирають овочі та фрукти. Заборона стосуватиметься розповсюдження тонких і надтонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках, закладах харчування тощо. Мова йде про пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари (витримують вагу понад 7 кг).

При цьому закон дозволяє використовувати біорозкладні або екологічні пакети, виготовлені з картопляного або кукурудзяного крохмалю.

Другий етап – з 10 березня 2022 року. Тоді набуде чинності заборона на використання в торгівлі тонких (товщина стінок 15-50 мікрометрів), оксорозкладних (містять добавки, завдяки яким швидше розпадаються на мікропластик) та надтонких пластикових пакетів. Придбати їх можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.

Доступними залишаться біорозкладні пакети і надтонкі пакети, але лише як виробнича упаковка певного розміру (ширина до 22,5 см, глибина – до 34,5 см, довжина – до 45 см разом з ручками).

Крім того, використовувати їх можна буде лише для транспортування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду і лише як первинну упаковку.

Третій етап – з 1 січня 2023 року. З цього моменту в Україні залишаться лише біорозкладні пакунки. Усі інші пластикові пакети будуть заборонені.

Якщо з 10 грудня 2021 року Держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то штраф становитиме від 1,7 тис грн до 3,4 тис грн, а при повторному порушенні – до 8,5 тис грн.

Після 10 березня 2022 року розмір штрафу за платне і безоплатне розповсюдження тонких, надтонких чи оксорозкладних пластикових пакетів становитиме від 8,5 тис грн до 17 тис грн, при повторному порушенні – від 17 тис грн до 34 тис грн.

Контролювати дотримання закону Держпродспоживслужба буде шляхом планових та позапланових перевірок магазинів, кафе, ресторанів та ринків.

До таких заходів уряд та парламент вдалися тому, що в Україні є проблеми із надмірним використанням та утилізацією пластикових пакетів. За експертними оцінками, щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, у той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів, бо у більшості цих країн заборонено безоплатне розповсюдження пакетів.

«Главком» пройшовся супермаркетами і поцікавився думкою українців стосовно нововведенення. Ставлення людей до нових правил різне, дехто про них взагалі почув уперше.

Автор: Андрій Яковин

Сергій, 35 років, управлінець

«Не маю уяви, вперше чую. Взагалі я так розумію це екологія, під всім цим соусом продають цю ідею. Але якщо подивитися, люди в нас не можуть сортувати сміття і викидати його там де треба, то треба тоді так привчати, через гроші. Ми краще всього розуміємо, коли нас по грошах б’ють».

Геннадій, 29 років, програміст

«Я вважаю, що потрібно робити їх безкоштовними, як це було. Потрібно поміняти їх склад, але ціну, я вважаю, треба ставити «нуль».

Валентин, 45 років, психолог

«Я готовий перейти на екосумки, на більш міцніші поліетиленові пакети, яких потрібно буде менше, на папір».

Ірина, 37 років, актриса

«Ні, я такого не знаю, знаю що їх мають взагалі заборонити. Для наших людей це не проблема, тому що у багатьох дома є пакет з пакетами. Вони будуть ходити зі своїми, і тоді буде менше пакетів продаватися».