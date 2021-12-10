Пластикові пакети під забороною. Як виконують закон київські магазини?

Журналісти зафіксували порушення у столичних супермаркетах

Відсьогодні, з 10 грудня, почав діяти закон щодо обмеження використання пластикових пакетів. Тож, безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах заборонено.

Видання ASPI news перевірило, як київські супермаркети дотримуються цієї норми.

Про те, що в Україні законодавчо заборонили розповсюдження пластикових пакетів, знають не всі громадян. В одному зі столичних супермаркетів молодий чоловік на касі вирішив, що це ініціатива адміністрації магазину. «Краще б додали ці копійки у вартість товарів, ніж так ганьбитися», – обурився він. Після того, як йому пояснили, що невдовзі пластикові пакети взагалі зникнуть з прилавків магазинів, зітхнув: «Якщо вигадають альтернативу, то я не проти. Адже наша держава любить обмежити в чомусь, і не запропонувати нічого натомість».

Оголошення про нові правила лежать тут біля касових апаратів – їх іще не встигли розвісити.

Водночас в іншому супермаркеті оголошення розмістили на кожному кроці:в біля рулонів з пакетами, біля кас та на прилавках. Покупців попередили – вартість маленького пакету становить 0,10 грн, великого – 0,50 грн.

У меншому супермаркеті нові правила поки що порушують. Менеджер каже, ще не встигли пробити вартість пакетів, хоча про те, що закон уже набув чинності, тут знають. Вранці 10 грудня скористатися пластиковими пакетами тут можна було безкоштовно. У випадку, якби контролюючі органи зафіксували порушення, закладу довелося б сплатити штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн. А за повторне порушення – від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

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