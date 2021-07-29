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    Тіла жертв авіакатастрофи на Прикарпатті відправили на експертизу

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    На місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд - Тіла жертв авіакатастрофи на Прикарпатті відправили на експертизу
    На місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд
    Фото: npu.gov.ua

    У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили особи загиблих

    Правоохоронці встановили громадянство осіб загиблих в авіакатастрофі на Прикарпатті, їхні тіла було направлено на судово-медичну експертизу. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили особи загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє – громадяни США, ще один – Великої Британії)», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією поліції, іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.

    Відомо, що на місці події фахівці Національного бюро з цивільної авіації наразі проводять додатковий огляд.

    btgj

    Зокрема, правоохоронці призначили ряд експертиз: для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості палива, яким заправлявся літак. Тіла загиблих відправили на експертизу.

    Наразі тривають слідчі дії. З'ясовуються всі причини та обставини трагедії.

    Раніше відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті.

    Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.

    В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє іноземців.

    Теги: Національна поліція України політ авіакатастрофа Івано-Франківщина іноземці літак смерть
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    Тіла жертв авіакатастрофи на Прикарпатті відправили на експертизу