Безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем

Безпілотник курсував уздовж Чорноморського узбережжя Одеської області, пролетів над Одесою та попрямував до Миколаєва

Українські безпілотники Bayraktar TB2 турецького виробництва почали патрулювання над Чорним морем. Про це інформує «Мілітарний».

«Вранці 28 липня один з безпілотників вилетів з військової авіабази Кульбакіно, що під Миколаєвом і протягом декількох годин патрулював у повітрі, контролюючи обстановку в північно-західній частині Чорного моря. Політ проходив на висоті близько 5 тисяч метрів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз патрулювання виконують безпілотники з 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів Повітряних сил України, проте незабаром їх замінять апарати, котрі недавно надійшли до складу 10-і бригади морської авіації (Сакської) Військово-морських сил України.

Маршрут польоту українського БПЛА Bayraktar TB2 над Чорним морем. Фото: «Думская»

15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.



«ВМС таким чином, отримає засоби ефективного спостереження та прикриття узбережжя акваторій Чорного і Азовського морів. Можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами», – зазначив міністр оборони Андрій Таран.

Нова партія турецьких безпілотників надійшла на озброєння Військово-морських сил ЗС України за угодою підписаною між Україною та Туреччиною.

Процес збирання БПЛА Bayraktar TB2 на заводі у Туреччині Фото: Facebook/Ігор Копитін



У травні стало відомо, що в Туреччині для України готують до передачі нові ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Журналісти побували на підприємстві Baykar у передмісті Стамбула разом з представниками українського оборонно-промислового комплексу на народними депутатами.

Серед завдань, які ставляться перед безпілотниками є висвітлення надводної обстановки в Азовській і Чорноморській операційних зонах, видачі цілевказівок, здійснення вогневого ураження противника, як на морі, так і на суші.



Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату: 6,5 метрів

Розмах крила: 12 метрів

Радіус дії: 150 км

Максимальна злітна маса: 560 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

Крейсерська швидкість: 130 км/годину

Практична стеля польоту: 6750 метрів

Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Раніше Міноборони випробувало новий турецький ударний безпілотник Bayraktar.