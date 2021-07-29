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    Відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті

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    Комаров наголосив на важливості проведення детального розслідування - Відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті
    Комаров наголосив на важливості проведення детального розслідування
    Фото: скріншот відео

    Дмитро Комаров зробив заяву після смерті друга в авіакатастрофі на Прикарпатті

    Зірка телеканалу «1+1» і ведучий тревел–шоу Дмитро Комаров зробив заяву після смерті свого друга – пілота Ігоря Табанюка. Чоловік загинув у авіакатастрофі на Прикарпатті, яка трапилася 28 липня. Про втрату товариша і свою думку про причини трагедії Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

    «Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він – один з кращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддала авіації. Її розвитку. Людина, яка за свої гроші відродила аеродром в Коломиї з руїн, відкрила льотну школу, проводила свята для всіх бажаючих», – повідомив Дмитро Комаров.

    Загиблий пілот був прекрасною людиною і присвятив все своє життя небу, розвитку Прикарпаття та іншим людям.

    «Поспілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією – вона була невиправною. Він 40 років за штурвалом», – вказав ведучий.

    Останній рік у Ігоря був важкий. Аеродром, справу його життя, намагалися «віджати», написав Комаров. Він звернувся до керівництва міста і країни з проханням не погубити справу життя Табанюка.

    Також Комаров назвав 3 можливі причини трагедії. «Є відео падіння. Штопор. Можу припустити, що це: 1) відмова управління, техніки, 2) втрата свідомості, напад, 3) втручання в управління пасажиром» – написав ведучий.

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    Допис, поширений Дмитрий Комаров (@komarovmir)

    Дмитро Комаров наголосив на важливості проведення детального розслідування.

    Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.

    В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.

    Теги: авіакатастрофа Івано-Франківщина літак рятувальники розслідування будинок Instagram
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    Відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті