Падіння літака на Прикарпатті: порушено кримінальне провадження
В момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей
Поліція порушила кримінальне провадження за фактом падіння легкомоторного літака на житловий будинок в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація-порушення правил повітряних польотів. Про це повідомляє пресцентр Національної поліції України.
Проводяться слідчі дії по встановленню причин падіння літака, в результаті якого загинули чотири людини.
У Нацполіції зазначили, що в момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей. Вони встигли вибігти на вулицю, почувши невідомі шум.
«Вони не постраждали», – уточнили правоохоронці.
Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.
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