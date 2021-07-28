Падіння літака на Прикарпатті: порушено кримінальне провадження

В момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом падіння легкомоторного літака на житловий будинок в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація-порушення правил повітряних польотів. Про це повідомляє пресцентр Національної поліції України.

Проводяться слідчі дії по встановленню причин падіння літака, в результаті якого загинули чотири людини.

У Нацполіції зазначили, що в момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей. Вони встигли вибігти на вулицю, почувши невідомі шум.

«Вони не постраждали», – уточнили правоохоронці.

Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.