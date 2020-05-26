Торгівля людьми: на Харківщині фермери вербували людей для трудової експлуатації (відео)



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На Харківщині фермери утримували у трудовому рабстві 9 осіб

Правоохоронці виявили 9 осіб, яких змушували до примусової праці

У Харківській області правоохоронці викрили 56-річного чоловіка та 60-річну жінку, які займалися вербуванням і переміщенням осіб для подальшої експлуатації у вигляді примусової праці на власному фермерському господарстві. Про це повідомила пресслужба МВС.

«Фермери організували пошук та підбір працівників – осіб з уразливим станом, примушували їх до праці та утримували за допомогою боргової кабали через систематичне накладення штрафів за невиконання окремих робіт праці, а також за допомогою психологічного чи фізичного впливу», – йдеться у повідомленні.

Як розповів слідчий СУ ГУНП в Харківській області Владислав Багрянцев, під час обшуків правоохоронці виявили 9 осіб, яких змушували до примусової праці. Люди проживали у жахливих умовах та не отримували заробітну плату. Серед них троє жінок, п’ятеро чоловіків та одна неповнолітня особа. На фермі працівники доглядали за великою рогатою худобою ( понад 80 голів) та за домашніми тваринами.

Поліцейські вилучили чорнові записи з, начебто, виплаченими грошовими коштами за виконану роботу та з відмітками про борги за несплачену роботу, боргові записки працівників роботодавцям за отримання їжі та напоїв, цигарок, оригінали документів, що підтверджують особи працівників, які працюють на теперішній час та працювали раніше, відеореєстратор, установчі документи фермерського господарства, мобільні телефони.

Також у 56-річного чоловіка були виявлені понад 60 набоїв, предмет, схожий на димову шашку та предмет, схожий на запал з написом УЗРГМ-2.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину, та громадяни, які також постраждали від протиправної діяльності фермерів. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше поліція Херсонської області викрила діяльність злочинної групи у Новотроїцькому районі, яка займалася трудовою експлуатацією людей.