На Київщині поліція ліквідувала міжрегіональний канал збуту наркотиків (фото)



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Вирощували зловмисники канабіс у конспіративних столичних квартирах Фото: Нацполіція

Зловмисники збували наркотики методом закладок на території столиці та області

23-річна жителька Києво-Святошинського району створила у мобільному додатку Telegram канал для збуту наркотиків. Реалізовувати та виготовляти «товар» допомагав дівчині її співмешканець – 27-річний киянин.

Злочинну діяльність молодих осіб виявили та задокументували працівники Центрального відділення поліції Києво-Святошинського району за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що зловмисниця збувала наркозалежним особам наркотики методом закладок на території столиці та області.

Отримавши замовлення, дівчина повідомляла клієнту номер електронного гаманця та зазначала суму грошей для оплати. Після цього інформацію про місцезнаходження наркотиків покупці отримували в повідомленнях.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання наркодилерки працівники поліції виявили та вилучили мобільні телефони, банківські картки, фасований канабіс вагою близько 300 грамів, 47 одиниць кущів маріхуани, 20 грамів амфетаміну, насіння конопель, пігулки ЛСД та «екстазі». Також вилучено 18 банок із галюциногенними грибами вагою 2 кг.

Вирощували зловмисники канабіс у конспіративних столичних квартирах, куди навідувались тільки у темний час доби.

На даний час тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу молодим особам.