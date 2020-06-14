Трагедія на Луганщині. Під час купання в річці потонули батько і дитина
До місця події була викликана поліція, бригада «швидкої» і група водолазів
У суботу, 13 червня в смт. Сєвєродонецьк на відкритому водоймищі Чисте в необладнаному для купання місці потонули батько з сином.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Прибулим на місце трагедії рятувальникам очевидці розповіли, що чоловік 1987 року разом з сином 2011 року народження купалися в озері і не виринули з води.
До місця події була викликана поліція, бригада «швидкої» і група водолазів.
О 19:29 рятувальниками і водолазами з дна озера були підняті тіла чоловіка і дитини.
Нагадаємо, на Одещині у Біляївському районі двоє рибалок у легковому автомобілі впали з триметрового берега у річку, внаслідок чого загинули. 24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук.