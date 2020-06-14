Трагедія на Луганщині. Під час купання в річці потонули батько і дитина



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О 19:29 рятувальниками і водолазами були підняті тіла чоловіка і дитини

До місця події була викликана поліція, бригада «швидкої» і група водолазів

У суботу, 13 червня в смт. Сєвєродонецьк на відкритому водоймищі Чисте в необладнаному для купання місці потонули батько з сином.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прибулим на місце трагедії рятувальникам очевидці розповіли, що чоловік 1987 року разом з сином 2011 року народження купалися в озері і не виринули з води.

До місця події була викликана поліція, бригада «швидкої» і група водолазів.

О 19:29 рятувальниками і водолазами з дна озера були підняті тіла чоловіка і дитини.

Фахівці ДСНС нагадують, що плавати потрібно лише в спеціально відведених та визначених місяцях, не стрибати у воду, де глибина та стан дна невідомі. Також не заходити у водойми в нетверезому стані. Пам’ятайте, що навіть невинний жарт або гра на воді може перетворитися на трагедію! Будьте уважні та обережні під час відпочинку! Ігнорування правил безпеки може коштувати життя.

Нагадаємо, на Одещині у Біляївському районі двоє рибалок у легковому автомобілі впали з триметрового берега у річку, внаслідок чого загинули. 24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук.