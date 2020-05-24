На Одещині двоє рибалок в автомобілі впали у річку



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Рятувальники повідомили, що о 08:32 дістали із затонулого автомобіля двох потопельників

24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук

На Одещині у Біляївському районі двоє рибалок у легковому автомобілі впали з триметрового берега у річку, внаслідок чого загинули. Про це повідомляє пресслужба обласного ДСНС.

«24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук. Після прибуття на місце виклику, о 01:06 рятувальники встановили, що легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега висотою приблизно три метри та потонув у річці», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що о 08:32 дістали із затонулого автомобіля двох потопельників, а об 11:00 на берег за допомогою автокрану сільської ради та водолазів ДСНС дістали й автомобіль.

Причини події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, від початку травня 2020 року станом на 17 травня в Україні потонули вже 47 людей. Рятувальники застерігають, щоб на час карантинних обмежень українці утримувалися від купань у водоймах.