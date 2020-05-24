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    Події в Україні

    На Одещині двоє рибалок в автомобілі впали у річку

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    Рятувальники повідомили, що о 08:32 дістали із затонулого автомобіля двох потопельників - На Одещині двоє рибалок в автомобілі впали у річку
    Рятувальники повідомили, що о 08:32 дістали із затонулого автомобіля двох потопельників

    24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук

    На Одещині у Біляївському районі двоє рибалок у легковому автомобілі впали з триметрового берега у річку, внаслідок чого загинули. Про це повідомляє пресслужба обласного ДСНС.

    «24 травня о 00:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за межами с. Троїцьке автомобіль потрапив у річку Турунчук. Після прибуття на місце виклику, о 01:06 рятувальники встановили, що легковий автомобіль з'їхав у воду з крутого берега висотою приблизно три метри та потонув у річці», — йдеться у повідомленні.

    Рятувальники повідомили, що о 08:32 дістали із затонулого автомобіля двох потопельників, а об 11:00 на берег за допомогою автокрану сільської ради та водолазів ДСНС дістали й автомобіль.

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    Причини події встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, від початку травня 2020 року станом на 17 травня в Україні потонули вже 47 людей. Рятувальники застерігають, щоб на час карантинних обмежень українці утримувалися від купань у водоймах.

    ДСНС Одещина українці потонули автомобіль рятувальники
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