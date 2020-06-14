Число жертв внаслідок вибуху бензовоза в Китаї зросло до 19 осіб (відео)



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Фахівці заявили, що число жертв може бути більшим

Внаслідок трагедії загинули 19 людей і 172 людини зазнали поранень

У Китаї збільшилася кількість жертв після вибуху бензовозу на сході країни. Про це повідомляють канали в Twitter.

Внаслідок трагедії загинули 19 людей. Також 172 людини зазнали поранень і були госпіталізовані.

#Breaking - The number of people who died as a result of an #explosion of a tanker carrying liquefied natural gas in the #Wenling city of the #Taizhou municipality in #China has grown to 19, while the number of injured people has reached 172.



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Трагедія сталася на з’їзді з шосе G15 Шеньян-Хайкоу. Там вибухнув бензовоз з цистерною, в якому був зріджений газ.

Від вибухової хвилі цистерну відкинуло на 100 метрів і вона впала на заводські споруди, які знаходилися біля шосе. Після цього цистерна вибухнула вдруге.

#BREAKING : At least 8 people were killed and dozens of others injured after a tanker carrying oil exploded in the chinese city of #Taizhou.



Locals posting the video's of consequences after explosion. pic.twitter.com/exvApTDw9T — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) June 13, 2020

Відзначимо, фахівці кажуть, що число жертв може бути більшим.

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