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    У світі

    Число жертв внаслідок вибуху бензовоза в Китаї зросло до 19 осіб (відео)

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    Фахівці заявили, що число жертв може бути більшим - Число жертв внаслідок вибуху бензовоза в Китаї зросло до 19 осіб (відео)
    Фахівці заявили, що число жертв може бути більшим

    Внаслідок трагедії загинули 19 людей і 172 людини зазнали поранень

    У Китаї збільшилася кількість жертв після вибуху бензовозу на сході країни. Про це повідомляють канали в Twitter.

    Внаслідок трагедії загинули 19 людей. Також 172 людини зазнали поранень і були госпіталізовані.

    Трагедія сталася на з’їзді з шосе G15 Шеньян-Хайкоу. Там вибухнув бензовоз з цистерною, в якому був зріджений газ.

    Від вибухової хвилі цистерну відкинуло на 100 метрів і вона впала на заводські споруди, які знаходилися біля шосе. Після цього цистерна вибухнула вдруге.

    Відзначимо, фахівці кажуть, що число жертв може бути більшим.

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