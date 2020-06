Число жертв внаслідок вибуху бензовоза в Китаї зросло до 19 осіб (відео)

Внаслідок трагедії загинули 19 людей і 172 людини зазнали поранень

У Китаї збільшилася кількість жертв після вибуху бензовозу на сході країни. Про це повідомляють канали в Twitter.

