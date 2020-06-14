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    Події в Україні

    На Дніпропетровщині сталася пожежа у багатоповерхівці (відео)

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    <p>Пожежа у Кам'янському в багатоповерхівці пошкоджила дах будинку та дерев&rsquo;яне перекриття&nbsp;</p> - На Дніпропетровщині сталася пожежа у багатоповерхівці (відео)

    Пожежа у Кам'янському в багатоповерхівці пошкоджила дах будинку та дерев’яне перекриття 

    Загиблих та постраждалих немає

    У Кам'янському на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в області.

    Повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Генерала Дубініна Заводського району міста Кам’янського рятувальники отримали 14 червня о 4:00.

    На місці вогнеборці встановили, що займання виникло на даху двоповерхового 3-під’їздного житлового будинку, у якому розташовані 24 квартири.«Загиблих та постраждалих немає, мешканці будинку самостійно покинули помешкання», - йдеться у повідомленні.

    Через велику площу займання, а також для забезпечення підрозділів ДСНС необхідною кількістю води та задля її безперебійної подачі до осередку вогню, були направлені додаткові сили вогнеборців.

    Вогнем пошкоджено дах будинку та дерев’яне перекриття 12-ти квартир, розташованих на 2-му поверсі будівлі, на загальній площі 400 кв. м. Пожежу локалізовано о 4:29 та ліквідовано о 8:14.

    До гасіння займання було залучено 25 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

    Нагадаємо, раніше повідомляли про пожежу на  Трухановому острові в Києві.

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