Трагічні заробітки. Юнак із Вінничини повернувся з чеського автозаводу без ноги

устиг відпрацювати лише 5 днів, після чого отримав травму

Богдан устиг відпрацювати лише 5 днів, після чого отримав травму

Богдан устиг відпрацювати лише 5 днів, після чого отримав травму

Богдан Огурцов травмувався під час роботи у Чехії і втратив кінцівку

23-річний Богдан Огурцов із Вінничини травмувався під час роботи на автомобільному заводі Škoda у чеському місті Млада-Болеслав. У результаті йому довелося ампутувати праву ногу. Про це ідеться у сюжеті телеканалу «Перший кабельний».

Юнак устиг відпрацювати лише 5 днів, розповідає його сестра Олеся. Коли трапилося нещастя, нога Богдана втрапила у один із агрегатів на заводі, керівництво не дозволило рятувальникам розрізати конструкцію, переконує дівчина. Кінцівку практично вирвали з пастки, тож лікарям врятувати її не вдалося.

Богдан стверджує, що очільники заводу не ідуть з ним на контакт, також не було розмови про компенсацію.

Справедливості для травмованого українця добиватимуться представники профспілки іноземних працівників та працівників агентств Чеської Республіки разом із організацією «Іноземець – не раб».

Нагадаємо, 31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні «Покровське» на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.

Постраждало четверо працівників шахтоуправління, а також шість співробітників підрядної організації, один з яких помер у лікарні.