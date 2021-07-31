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    Трагічні заробітки. Юнак із Вінничини повернувся з чеського автозаводу без ноги

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    Богдан&nbsp;устиг відпрацювати лише 5 днів, після чого отримав травму - Трагічні заробітки. Юнак із Вінничини повернувся з чеського автозаводу без ноги
    Богдан устиг відпрацювати лише 5 днів, після чого отримав травму
    Фото: скріншот із відео «Перший кабельний»

    Богдан Огурцов травмувався під час роботи у Чехії і втратив кінцівку

    23-річний Богдан Огурцов із Вінничини травмувався під час роботи на автомобільному заводі Škoda у чеському місті Млада-Болеслав. У результаті йому довелося ампутувати праву ногу. Про це ідеться у сюжеті телеканалу «Перший кабельний».

    Юнак устиг відпрацювати лише 5 днів, розповідає його сестра Олеся. Коли трапилося нещастя, нога Богдана втрапила у один із агрегатів на заводі, керівництво не дозволило рятувальникам розрізати конструкцію, переконує дівчина. Кінцівку практично вирвали з пастки, тож лікарям врятувати її не вдалося.

    Богдан стверджує, що очільники заводу не ідуть з ним на контакт, також не було розмови про компенсацію.

    Справедливості для травмованого українця добиватимуться представники профспілки іноземних працівників та працівників агентств Чеської Республіки разом із організацією «Іноземець – не раб».

    Нагадаємо, 31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні «Покровське» на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.

    Постраждало четверо працівників шахтоуправління, а також шість співробітників підрядної організації, один з яких помер у лікарні.

    Теги: вибух завод заробітчани час
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    Трагічні заробітки. Юнак із Вінничини повернувся з чеського автозаводу без ноги