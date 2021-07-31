На шахті у Донецькій області стався вибух, постраждало 10 гірників

Причина та обставини події встановлюються

У суботу вранці, 31 липня, у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління «Покровське», яка розташована в смт Удачне Покровського району. Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

До слова, у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 29 липня ввечері пройшов дощ та місцями град зі шквальним вітром до 20 метрів на секунду. У місті перекрили рух автотранспорту на проїжджій частині..

Як повідомлялося, два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж. Українські літаки вже скинули 16 тонн на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії.