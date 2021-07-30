У Сомалі вибухнув автобус із футболістами: є жертви
Автобус перевозив гравців футбольного клубу JCCI, коли прогримів вибух
У місті Кісмайо, що в Сомалі, вибухнув автобус із гравцями футбольного клубу. Про це повідомляє BBC.
Згідно з попередніми даними, один із гравців футбольного клубу JCCI загинув від вибуху, але поліція досі уточнює масштаби трагедії.
Відомо, що автобус їхав до футбольного стадіону, де віце-президент Джубаленда мав оголосити, що відбудеться змагання між клубами міст.
Нагадаємо, що раніше в Сомалі під час вибуху терориста-смертника загинули 15 осіб. Терорист підірвав себе в натовпі - він стояв у черзі призовників в армію країни. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.
Як повідомлялося, потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п’ятницю, 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою.