У Сомалі вибухнув автобус із футболістами: є жертви

Автобус перевозив гравців футбольного клубу JCCI, коли прогримів вибух

У місті Кісмайо, що в Сомалі, вибухнув автобус із гравцями футбольного клубу. Про це повідомляє BBC.

Згідно з попередніми даними, один із гравців футбольного клубу JCCI загинув від вибуху, але поліція досі уточнює масштаби трагедії.

Відомо, що автобус їхав до футбольного стадіону, де віце-президент Джубаленда мав оголосити, що відбудеться змагання між клубами міст.

Нагадаємо, що раніше в Сомалі під час вибуху терориста-смертника загинули 15 осіб. Терорист підірвав себе в натовпі - він стояв у черзі призовників в армію країни. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

У південних регіонах Сомалі тривають зіткнення між урядовими силами та екстремістами аль-Шабааб. Протистояння почалося після того, як від бойовиків було звільнено столицю Сомалі в серпні 2011 року.

Як повідомлялося, потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п’ятницю, 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою.

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