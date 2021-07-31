Помер один із постраждалих в результаті вибуху на шахті у Донецькій області

Створено комісію з розслідування причин аварії

В результаті вибуху на шахті в Донецькій області постраждало четверо працівників шахтоуправління, а також шість співробітників підрядної організації, один з яких помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Групи Метінвест.

«В результаті вибуху постраждало 10 осіб, з яких четверо – працівники шахтоуправління, а шестеро – працівники підрядної організації. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості. Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що знаходилися в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу», – йдеться в заяві групи компаній.

Створено комісію з розслідування причин аварії. Сім’ям постраждалих надається підтримка.

Нагадаємо, 31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні «Покровське» на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.

Як повідомлялося, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

До слова, два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж. Українські літаки вже скинули 16 тонн на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії.