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Три танки та 16 бойових машин: втрати окупантів за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Три танки та 16 бойових машин: втрати окупантів за добу
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках
Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу знищили 320 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 430 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60430 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків – 2380 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4991 (+16) од;
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од;
  • РСЗВ – 338 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од;
  • літаків – 265 (+1) од;
  • гелікоптерів – 228 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11);
  • крилаті ракети  ‒ 246 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 3 жовтня
Втрати ворога станом на ранок 3 жовтня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: Україна росія окупанти війна

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